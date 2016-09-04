В Стамбуле из-за взрыва в ночном клубе ранены 4 человека
10:03, 04 сентября 2016Мир
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В стамбульском районе Чаглаян в ночь на 4 сентября произошел взрыв в ночном клубе.
Из-за взрыва в Стамбуле ранены четверо / hurriyet.com.tr
Как сообщает турецкое издание Hurriet, двое неизвестных в масках бросили гранату в развлекательное заведение в Парковом переулке в микрорайоне Чаглаян района Кягытхане на севере Стамбула.
После этого нападавшие скрылись на мотоцикле.
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В результате были ранены 4 мужчин, находившихся у входа. Пострадавшие в результате инцидента госпитализированы.
Сообщается, что взрывом выбило окна в близлежащих зданиях.
Полиция ищет преступников.
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