Япония созывает внеочередное заседание Совбеза ООН после крупнейших ядерных испытаний КНДР

10:48, 09 сентября 2016
Мир
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В Японии ожидают, что Совет безопасности ООН в связи масштабными ядерными испытаниями в Северной Корее проведет внеочередное заседание в ближайшее время.

ukraineun.org

В данный момент Япония – непостоянный член Совбеза – согласовывает организацию внеочередного заседания с остальными членами СБ ООН. Об этом сообщает Kyodo.

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Предполагается, что Совбез может поддержать страны-члены ООН в реализации санкций против КНДР, которые были введены в марте, а также, возможно, инициирует дальнейшие.

Как сообщалось, в пятницу КНДР провела мощнейшие в своей истории ядерные испытания. Они привели к землетрясению магнитудой 5,3 балла.

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