Экс-посол США в России рассказал, что следует ожидать Украине в случае победы Трампа

Об этом Макфол сообщил в интервью изданию "Апостроф".

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По его словам, в первую очередь Трамп может начать дискуссию по крымскому вопросу. Также, говорит Макфол, миллиардер подымет вопрос о необходимости снятия санкции с России, что вызовет крупные дискуссии с американскими союзниками в Европе.

Кроме этого, сказал американский дипломат, Дональд Трамп может предложить РФ действовать совместно с США в Сирии.

Как подытожил Майкл Макфол, если Трамп станет президентом США, то произойдет кардинальное изменение американской внешней политики относительно России.