Экс-посол США в России рассказал, что следует ожидать Украине в случае победы Трампа
13:44, 05 сентября 2016Мир
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Экс-посол США в России Майкл Макфол рассказал, что следует ожидать Украине в случае избрания американским президентом кандидата от Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа.
REUTERS
Об этом Макфол сообщил в интервью изданию "Апостроф".
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По его словам, в первую очередь Трамп может начать дискуссию по крымскому вопросу. Также, говорит Макфол, миллиардер подымет вопрос о необходимости снятия санкции с России, что вызовет крупные дискуссии с американскими союзниками в Европе.
Кроме этого, сказал американский дипломат, Дональд Трамп может предложить РФ действовать совместно с США в Сирии.
Как подытожил Майкл Макфол, если Трамп станет президентом США, то произойдет кардинальное изменение американской внешней политики относительно России.
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