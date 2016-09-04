Путин и Эрдоган провели закрытые переговоры перед саммитом "двадцатки"

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии саммита «большой двадцатки» в Китае обсудили восстановление отношений двух стран. Двухчасовые переговоры состоялись в отеле Шангри в закрытом для прессы режиме, сообщает «Анадолу».

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«Предстоит еще многое сделать, чтобы полностью восстановить сотрудничество во всех областях», – сказал Путин после встречи, цитирует его «Радио Свобода».

При этом российский лидер добавил, что «мы можем идти вперед на нашем пути сотрудничества», как только ситуация в Турции будет «полностью нормализована».

Эрдоган в свою очередь сказал, что он вместе с Путиным примет «определенные меры» для улучшения двусторонних связей, в частности, в совместном проекте «Турецкий поток», целью которого является увеличение экспорта российского газа на юг Европы через территорию Турции.

Как известно, отношения Турции и России сильно ухудшились после того, как Турция сбила российский Су-24, нарушивший ее воздушное пространство со стороны Сирии в ноябре 2014 года.