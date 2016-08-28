Россия сняла запрет на чартеры в Турцию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, отменяющее ограничения на чартерное авиасообщение между Россией и Турцией. Соответствующий документ опубликован в воскресенье, 28 августа, на сайте правительства РФ, передает Lenta.ru.

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Подпункт постановления кабмина от 30 ноября 2015 года, запрещающий полеты чартеров в Турцию, отныне изложен в следующей редакции: «Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности при осуществлении регулярного воздушного сообщения с Турецкой Республикой».

Помимо этого, авиаперевозчикам, осуществляющим чартерные рейсы между Россией и Турцией, рекомендовано обеспечить принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности.

Решение правительства прокомментировали в Минтрансе РФ. «Российские авиационные власти готовы незамедлительно обеспечить необходимые условия для осуществления чартерных полетов в Турцию, в том числе начать выдачу соответствующих разрешений российским авиакомпаниям», — заявил министр транспорта Максим Соколов. По его словам, авиакомпании уже начали подачу заявок на осуществление нерегулярных рейсов в турецкие аэропорты.

О снятии запрета на чартеры в Турцию еще 27 августа сообщал источник в Росавиации, однако в правительстве тогда заявили, что проект постановления, снимающий данные ограничения, еще не подписан премьером.

После того как в ноябре 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик, участвовавший в операции в Сирии, Москва ввела в отношении Анкары санкции. Речь шла, в частности, об отмене чартерных перевозок и ограничении для туроператоров на продажу путевок в эту страну.