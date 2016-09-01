В Китае завершаются последние приготовления к саммиту лидеров G20 (фоторепортаж)

В городе уже завершаются последние приготовления к саммиту: повсюду можно увидеть символику G20, усилены меры безопасности, улицы опустели.

Примечательно, что на время саммита в близлежащих магазинах Ханчжоу запрещено продавать напитки и молочные продукты, поэтому в них можно наблюдать пустые полки.

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Кроме того, специально для саммита художники создают серию песчаных скульптур.

Как сообщал УНИАН, в Кремле рассчитывают, что президенты РФ Владимир Путин и США Барак Обама смогут пообщаться в ходе саммита G20 в Китае 4-5 сентября.

До этого состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Лидеры трех государств договорились продолжить личные контакты по украинской тематике и, в частности, провести совместную встречу на полях предстоящего 4-5 сентября в Китае саммита G20.

Однако позже появились сообщения, что Россия заблокировала проведение встречи в "нормандском формате" на полях саммита G20.