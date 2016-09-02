Россия-НАТО: Берлин требует контроля над вооружениями - Die Presse

Об этом пишут Томас Приор и Ютта Зоммербауэр в статье "Россия-НАТО: Берлин требует контроля над вооружениями", опубликованной на сайте газеты Die Presse.

Туристы, не читавшие газет в последние дни, очень удивились, когда в четверг хотели посетить Потсдам, но не смогли. Исторический центр города был частично закрыт, на улицах толпилась 1000 вооруженных полицейских, и над ними в отличную погоду одиноко кружил вертолет.

Причиной для таких мер повышенной безопасности стала встреча, которую в гостинице Потсдама созвала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На нее прибыли 40 министров иностранных дел, в том числе министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Пригласила всех Германия, нынешняя страна-председатель ОБСЕ. Но тот, кому следовало бы приехать, не принял приглашения: министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил его извинить, хотя кризис в Украине была главным вопросом на встрече.

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После аннексии Крыма Россией "доверие между Востоком и Западом утрачено", - сказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в своем приветствии. Чтобы восстановить его, он предложил возобновить контроль над вооружениями. В четверг утром его аргументы уже можно было прочесть в "Handelsblatt". Продолжающаяся в течение двух лет война на востоке Украины порождает угрозу "новой, опасной гонки вооружений". "Многие считали конфронтацию блоков делом прошлого", но ее обострение стало ощутимо еще до конфликта. Аннексия Крыма Россией поставила под сомнение основополагающие принципы европейской архитектуры мира.

Новая попытка прекращения огня

Курц, который прекрасно держался перед камерами немецких СМИ, выразил Штайнмайеру "полную поддержку". Нужно сохранить диалог с Россией. Но правительство США выступило против.

В период, когда Россия не соблюдает ряд соглашений, следует быть очень осторожным с идеей новых [соглашений], сказал Reuters американский посол в ОБСЕ, Дэниел Бэр, который представлял госсекретаря Джона Керри в Потсдаме. Сначала нужно убедиться в том, "что работают все существующие соглашения ". Бэр обвинил Россию в несоблюдении так называемого Венского документа 1990 года, который предусматривает обмен информацией и инспекции военных объектов. В последнее время звучала критика из-за того, что Россия стянула к своей западной границе с Украиной 95 000 солдат.

В четверг на востоке Украины оружие молчало. В Минске австриец Мартин Сайдик ведет переговоры со сторонами о реализации Минского соглашения, он смог сообщить о редком успехе. Вчера с началом нового учебного года в Украине была предпринята новая попытка установить режим прекращения огня. В прошлом году "перемирие к началу школы" длилось несколько недель, инцидентов стало значительно меньше. Но остальные двенадцать пунктов соглашения ждут своего осуществления. Берлин не достиг прогресса в этом вопросе. Когда в 2017 году председательство в ОБСЕ перейдет к Австрии, с этой сложной задачей придется справляться Курцу.