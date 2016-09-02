Агентство AP сообщило, что похороны Каримова запланированы на завтра

"Два чиновника правительства Кыргызстана и Афганистана сообщили, что в Узбекистане в субботу пройдут похороны президента", - говорится в сообщении АР в Twitter.

BREAKING: A top Kyrgyz diplomat and an Afghan government official say Uzbekistan is holding a funeral for its president on Saturday. — The Associated Press (@AP) September 2, 2016

Ранее сегодня российские СМИ, ссылаясь на официальное заявление правительства, сообщили о смерти Каримова.

В пресс-службе кабмина Узбекистана анулировали сообщение.

Между тем, агентство Фергана сообщило, что в Самарканд 2 сентября доставили тело Каримова. В качестве подтверждения опубликовано любительское видео.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа 2016 года стало известно о том, что Каримова госпитализировали. На следующий день его дочь Лола Каримова-Тилляева рассказала, что у лидера Узбекистана произошло кровоизлияние в мозг.

Вечером 29 августа СМИ впервые сообщили о смерти Каримова, однако официальные власти Узбекистана отрицали эту информацию. При этом власти Узбекистана отменили официальные торжества по случаю Дня независимости республики, запланированные на 1 сентября.

31 августа на сайте президента Узбекистана появилось поздравление с Днем независимости от имени Каримова, а утром 2 сентября власти страны официально сообщили о "критическом состоянии" здоровья их лидера. После этого агентство Reuters со ссылкой на три источника в дипломатических кругах сообщило о смерти Каримова.