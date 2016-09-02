В правительстве Узбекистана опровергли сообщение о смерти Каримова - СМИ

В пресс-службе кабмина Узбекистана анулировали сообщение о кончине президента Ислама Каримова, как об этом сообщили некоторые СМИ.

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"К настоящему времени информация о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова не распространялась ни на каких информресурсах", — сообщил российскому агентству РИА Новости представитель кабмина.

Как пишет "Новая газета", отвечая на вопрос, настаивают ли они на достоверности этой информации, в Интерфаксе (агентство распространило первичное сообщение о кончине Каримова, - ред.) официально заявили, что "пока не могут сказать больше", кроме того, что опубликовано на сайте.

Неофициально — что новость, скорее всего, была опубликована на портале заранее, по ошибке.

Позже агентство «Интерфакс» аннулировало сообщение о том, что правительство Узбекистана официально подтвердило информацию о смерти президента страны Ислама Каримова.

Как сообщал УНИАН, 28 августа 2016 года стало известно о том, что Каримова госпитализировали. На следующий день его дочь Лола Каримова-Тилляева рассказала, что у лидера Узбекистана произошло кровоизлияние в мозг.

Вечером 29 августа СМИ впервые сообщили о смерти Каримова, однако официальные власти Узбекистана отрицали эту информацию. При этом власти Узбекистана отменили официальные торжества по случаю Дня независимости республики, запланированные на 1 сентября.

31 августа на сайте президента Узбекистана появилось поздравление с Днем независимости от имени Каримова, а утром 2 сентября власти страны официально сообщили о "критическом состоянии" здоровья их лидера.

После этого агентство Reuters со ссылкой на три источника в дипломатических кругах сообщило о смерти Каримова.