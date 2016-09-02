В Узбекистане запретили молиться за здоровье Каримова - СМИ

Об этом рассказали источники в окружении верховного муфтия Узбекистана, сообщает Фергана.

По словам посетивших сегодня мечеть, на намазе милиции было больше, чем в предыдущие пятницы, и они досматривали людей тщательнее, чем обычно.

Читайте такжеНазарбаев намерен прервать участие в саммите G20 ради экстренного визита в Узбекистан - Reuters

«Мулла во время проповеди ни разу не упомянул руководство республики, в том числе Ислама Каримова», - рассказал источник.

Темой проповедей были денежные долги: говорилось о том, что в последнее время много людей берут в долг, но не возвращают деньги вовремя.

Как отмечается, пятничная молитва, или джума-намаз - обязательная коллективная молитва мусульман, совершаемая в мечетях.

Как сообщал УНИАН, ранее Reuters сообщил о смерти президента Узбекистана Каримова.

Напомним, дочь президента Лола Каримова-Тилляева заявила, что он был госпитализирован "из-за мозгового кровоизлияния". На следующий день вечером появилась информация о смерти Каримова.