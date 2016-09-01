Лавров считает, что разговоры об изоляции изгнанной из G8 России "смешные"
Начало новой холодной войны маловероятно, предпосылок для такого развития событий нет.
Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в четверг перед студентами Московского государственного института международных отношений (МГИМО), сообщает РБК.
«Я не вижу предпосылок, чтобы второе издание холодной войны стало реальностью», — сказал Лавров.
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Вместе с тем он признал, что «очень трудно» сравнивать ситуацию середины прошлого века с нынешней, которые, по мнению министра, «кардинально отличаются друг от друга».
Он также назвал «смешными» разговоры об изоляции России, поскольку, по его словам, «80% населения мира живет в странах, которые разделяют наши подходы и хотят справедливости в международных делах».