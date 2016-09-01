Лавров считает, что разговоры об изоляции изгнанной из G8 России "смешные"

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в четверг перед студентами Московского государственного института международных отношений (МГИМО), сообщает РБК.

«Я не вижу предпосылок, чтобы второе издание холодной войны стало реальностью», — сказал Лавров.

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Вместе с тем он признал, что «очень трудно» сравнивать ситуацию середины прошлого века с нынешней, которые, по мнению министра, «кардинально отличаются друг от друга».

Он также назвал «смешными» разговоры об изоляции России, поскольку, по его словам, «80% населения мира живет в странах, которые разделяют наши подходы и хотят справедливости в международных делах».