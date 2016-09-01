Узбекистан празднует День независимости без участия бессменного президента Каримова

При отсутствии с 28 августа официальных сообщений о здоровье президента усиливаются слухи о тайной борьбе за должность, которую четверть века занимал Каримов, передает Радио Свобода.

Часть средств информации подает не подтвержденную официально информацию о смерти Каримова 29 августа.

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Каримов должен был выступить в День независимости 1 сентября в Ташкенте. Но концерт, на котором это должно произойти, отменен, другие праздничные мероприятия ограничены. Вечером 31 августа узбекский государственный телеканал обнародовал праздничную речь от имени Каримова.

Праздничные мероприятия по случаю юбилея независимости 31 августа возглавил премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев.

Как сообщал УНИАН, дочь президента Лола Каримова-Тилляева заявила, что он был госпитализирован "из-за мозгового кровоизлияние".

Вечером следующего дня появилась информация о смерти Каримова. По данным источников агентства "Фергана", смерть президента наступила 29 августа примерно в 15-16 часов по ташкентскому времени

Никаких официальных сообщений о том, жив ли Каримов и в каком он состоянии, от власти Узбекистана до сих пор не поступало.