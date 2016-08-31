После 55 лет перерыва возобновились пассажирские авиарейсы между США и Кубой

Как передает Deutsche Welle, на борту 150-местного Airbus A320 из Форт-Лодердейла во Флориде вылетели, в частности, министр транспорта США Энтони Фокс, председатель правления авиалиний JetBlue Airways Робин Хейс и специально отобранные среди кубинских американцев пятеро членов экипажа.

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Кроме того, перелет осуществили представители прессы, а также обычные пассажиры, которые в целом заняли около половины салона. Госсекретарь США Джон Керри в Twitter назвал этот рейс "очередным шагом вперед".

В июле 2015 года США и Куба официально восстановили дипломатические отношения, в марте этого года президент США Барак Обама посетил Кубу с официальным визитом. Посещение американским президентом острова был первым за последние 90 лет.

Как сообщал УНИАН ранее, с 31 августа по 29 октября полеты JetBlue будут осуществляться три раза в неделю, а с 30 октября станут ежедневными. Также 1 сентября откроет авиасообщение с Санта- Кларой американская компания Silver Airways. American Airlines первые полеты осуществит 7 сентября в провинции Ольгин и Сьенфуэгос, а затем - в Камагуэй, Вилья-Клару и Матансас.