Германия примет закон, который перекроет исламистам доступ к службе в бундесвере

Для предотвращения таких случаев кабинет министров Германии намерен 31 августа принять закон, согласно которому все кандидаты на прохождение военной службы в стране будут подвергаться тщательной проверке, передает Deutsche Welle.

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Закон вступит в силу 1 июля 2017 года. Изменения коснутся порядка 20 тыс. потенциальных солдат бундесвера. До сих пор рекруты должны были предоставлять только справку о благонадежности из полиции и присягать на Основном законе Германии.

Помимо исламистов доступ в бундесвер будет закрыт и для других экстремистов, которых в настоящий момент в рядах германской армии, по данным правительства, могут быть сотни: около 268 предполагаемых праворадикалов, 64 потенциальных исламистов и 6 вероятных представителей крайне левых движений.

За период с 2007 по апрель 2016 года бундесвер идентифицировал в своих рядах 22 исламиста. 17 из них были уволены, остальные к моменту разоблачения уже отслужили. Не менее 29 бывших солдат бундесвера к апрелю 2016 года выехали в Сирию и Ирак для участия в военных действиях на стороне террористической группировки "Исламское государство".