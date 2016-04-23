США требуют от Германии увеличить присутствие Бундесвера на восточных границах НАТО - Spiegel

Об этом, как передает Deutsche Welle, сегодня, 23 апреля, сообщает немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на внутренний документ немецкого правительства.

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США ожидают прежде всего от Великобритании и Германии, что те отправят солдат и военную технику к местам базирования НАТО в странах Балтии, Польше и Румынии. Американский президент Барак Обама озвучит эти требования во время мини-саммита, который состоится в понедельник, 25 апреля, в Ганновере. В нем планируют принять участие немецкий канцлер Ангела Меркель, премьер-министры Великобритании Дэвид Кэмерон и Италии Маттео Ренци, а также президент Франции Франсуа Олланд.

Немецкое правительство, отмечает издание, сейчас находится под давлением. До сих пор Берлин воздерживался от таких планов, поскольку Бундесвер уже участвует в формировании новых сил быстрого реагирования НАТО и обязался это делать до 2020 года.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году некоторые восточноевропейские страны опасаются дальнейшей российской экспансии. С начала конфликта на Донбассе НАТО уже существенно усилил свое присутствие в Восточной Европе. Кроме того, США заявили о размещении в регионе танковой бригады.