В сети появилось видео взрыва у посольства Китая в Бишкеке
12:05, 31 августа 2016Мир
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В сети опубликовали видео момента взрыва посольства Китая в столице Киргизии Бишкеке, который произошел утром 30 августа.
Видео опубликовал киргизский портал AKIpress.
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Как сообщал УНИАН, 30 августа, в Бишкеке около 9.40 по местному времени (6.40 по Киеву) возле посольства КНР смертник подорвал автомобиль Mitsubishi Delica.
Сам он погиб, еще два человека получили ранения.
Также сообщается, что взрыв уже признан местными властями терактом.
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