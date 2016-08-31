В сети появилось видео взрыва у посольства Китая в Бишкеке

Видео опубликовал киргизский портал AKIpress.

Читайте такжеЛьвовский хладокомбинат не связывает подрыв своего "Гелендвагена" с деятельностью предприятия

Как сообщал УНИАН, 30 августа, в Бишкеке около 9.40 по местному времени (6.40 по Киеву) возле посольства КНР смертник подорвал автомобиль Mitsubishi Delica.

Сам он погиб, еще два человека получили ранения.

Также сообщается, что взрыв уже признан местными властями терактом.