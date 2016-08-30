В сети появилось видео посольства Китая в Бишкеке после взрыва

Видео опубликовало на канале YouTube местное издание Zanoza.kz.

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Сегодня, 30 августа, в Бишкеке около 9.40 по местному времени (6.40 по Киеву) возле посольства КНР смертник подорвал себя в автомобиле Mitsubishi Delica. По предварительной информации, погиб один человек, еще три человека получили ранения.

Также сообщается, что взрыв уже признан местными властями терактом.