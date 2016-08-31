Дочь Каримова поблагодарила за "помогающие исцелению" отца пожелания

Свою благодарность она выразила в сообщении на странице в соцсети. Также она поздравила граждан Узбекистана с Днем независимости. "От всего сердца поздравляю своих соотечественников с Днем Независимости! Я бы хотела пожелать нашему трудолюбивому и бесконечно талантливому и добросердечному народу Узбекистана счастья, процветания и благополучия", - написала она.

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"Я также хотела от души поблагодарить всех за ваши добрые, искренние, светлые слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления нашему Президенту! Это очень много значит для нас, и я уверена, что эта огромная сила добра, исходящая из самой глубины ваших сердец, помогает в его исцелении! Спасибо вам большое!", - отмечается в сообщении дочери Ислама Каримова.