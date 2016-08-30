В Кремле заявили, что информация о смерти Каримова не подтвердилась
В Кремле заявили, что информация о смерти президента Узбекистана Ислама Каримова "не нашла подтверждения".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте такжеУмер президент Узбекистана Ислам Каримов - СМИ
"Мы знаем, что были различные сообщения (о смерти Каримова - УНИАН), которые не нашли подтверждения", - сказал Песков.
По его словам, в Кремле известно о болезни президента Узбекистана, хотя и не знают деталей.
Песков заверил, что контакты с Узбекистаном поддерживаются на постоянной основе по дипломатическим и ведомственным каналам.
Как сообщал УНИАН, сегодня некоторые СМИ сообщили о смерти 79-летнего Каримова от кровоизлияния в мозг, случившегося два дня назад. Другие медиа писали, что Каримов госпитализирован в реанимацию.
Вместе с тем сведения от официальных властей Узбекистана по этому поводу пока не поступали.