Пентагон подтвердил уничтожение одного из лидеров "Исламского государства" в Алеппо

Как передает kommersant.ru, "силы коалиции нанесли авиаудар по Эль-Бабу в Сирии, удар был нацелен на главаря "Исламского государства". В настоящее время мы по-прежнему оцениваем результаты операции",- сказал источник в Пентагоне.

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Ранее Би-би-си со ссылкой на связанные с террористами СМИ сообщила о смерти полевого командира исламистов. Отмечалось, что он был убит, "когда следил за операцией по отражению военных атак на Алеппо". Абу Мухаммед Аль-Аднани считался вторым по значимости лицом в иерархии "Исламского государства" после Абу Бакра аль-Багдади и был известен тем, что выступал в качестве так называемого "официального представителя" организации.