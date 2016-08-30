СМИ: В Узбекистане отменили торжества по случаю Дня независимости

Об этом сообщает BBC O'zbek со ссылкой на источник.

Причину такого решения он не назвал. Сведениями о том, связаны ли эти меры со срочной госпитализацией президента Ислама Каримова, издание не располагает.

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Как сообщал УНИАН, в понедельник некоторые СМИ сообщили о смерти 79-летнего Каримова от кровоизлияния в мозг, случившегося три дня назад. Другие медиа писали, что Каримов госпитализирован в реанимацию. Вместе с тем сведения от официальных властей Узбекистана по этому поводу пока не поступали.