СМИ: В Узбекистане отменили торжества по случаю Дня независимости
15:34, 30 августа 2016Мир
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Власти Узбекистана отменили официальные торжества по случаю Дня независимости республики, запланированные на 1 сентября.
REUTERS
Об этом сообщает BBC O'zbek со ссылкой на источник.
Причину такого решения он не назвал. Сведениями о том, связаны ли эти меры со срочной госпитализацией президента Ислама Каримова, издание не располагает.
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Как сообщал УНИАН, в понедельник некоторые СМИ сообщили о смерти 79-летнего Каримова от кровоизлияния в мозг, случившегося три дня назад. Другие медиа писали, что Каримов госпитализирован в реанимацию. Вместе с тем сведения от официальных властей Узбекистана по этому поводу пока не поступали.
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