Возле посольства Китая в Бишкеке прогремел взрыв (фото, видео)

Об этом сообщили в ГУВД Бишкека, передает ТАСС.

По предварительным данным правоохранительных органов Кыргызстане, во вторник около 10 часов утра по местному времени неизвестный на автомобиле Mitsubishi пытался протаранить ворота посольства, после чего прогремел взрыв. Преступник погиб на месте, ранения получили двое охранников посольства.

"Находившийся в салоне автомашины погиб на месте, ворота и забор посольства получили повреждения", - заверили в городском отделе милиции.

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На место ЧП прибыли сотрудники киргизской милиции, которые выясняют обстоятельства взрыва.

По свидетельству очевидцев, взрыв был такой сильный, что он был слышен почти во всех районах Бишкека.

Также на место взрыва прибыли саперы. В целях безопасности территория возле китайского дипломатического представительства оцеплена сотрудниками милиции. "Проводятся необходимые оперативные мероприятия", - заверили в городском отделе милиции.

Сотрудники оперативных структур Кыргызстане в настоящее время занимаются установлением личности погибшего возле посольства Китая в республике смертника.

"В установлении личности погибшего задействовано большое количество людей", - заявил собеседник идания.

"Вероятнее всего, взрывчатка находилась внутри автомашины, но это предварительные данные. Сейчас отрабатываются и другие версии. В результате взрыва выбиты стекла в находящихся возле места ЧП зданиях", - заверил источник. При этом он отметил, что пока нельзя однозначно сказать, что "это был террористический акт".