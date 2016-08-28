Президента Узбекистана Каримова госпитализировали

Президента Узбекистана Ислама Каримова госпитализировали.

Каримов «получает необходимую медицинскую помощь» в одной из больниц Ташкента, передает радио «Свобода со ссылкой на государственные СМИ.

Согласно сообщению правительства Узбекистана, для полного медицинского обследования и дальнейшего лечения 78-летнего президента «потребуется определенное время».

Ни один из этих источников не объясняет причину госпитализации Каримова.

Как сообщает Узбекская редакция радио «Свобода» со ссылкой на источники, Каримов тяжело болел в течение последних нескольких дней.

Ожидается, что 1 сентября Каримов примет участие в торжествах по случаю Дня независимости Узбекистана.