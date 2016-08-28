Президента Узбекистана Каримова госпитализировали
17:25, 28 августа 2016Мир
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Согласно сообщению правительства страны, для полного медицинского обследования и дальнейшего лечения 78-летнего президента «потребуется определенное время».
REUTERS
Президента Узбекистана Ислама Каримова госпитализировали.
Каримов «получает необходимую медицинскую помощь» в одной из больниц Ташкента, передает радио «Свобода со ссылкой на государственные СМИ.
Согласно сообщению правительства Узбекистана, для полного медицинского обследования и дальнейшего лечения 78-летнего президента «потребуется определенное время».
Ни один из этих источников не объясняет причину госпитализации Каримова.
Как сообщает Узбекская редакция радио «Свобода» со ссылкой на источники, Каримов тяжело болел в течение последних нескольких дней.
Ожидается, что 1 сентября Каримов примет участие в торжествах по случаю Дня независимости Узбекистана.
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