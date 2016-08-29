Европейское пограничное агентство Frontex проведет стресс-тест границ ЕС

Об этом заявил директор Frontex Фабриче Леггери в интервью немецкому еженедельнику Die Welt, передает "ЕвроПравда". По словам Леггери, проверки будут проведены в нескольких европейских странах, в том числе Германии и Греции.

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"Мы хотим посмотреть, насколько страны-члены ЕС подготовлены к кризисной ситуации на внешних границах Евросоюза", - сказал он, добавив, что предполагается отработка различных сценариев на морских, наземных и воздушных границах.

Октябрьские стресс-тесты являются частью новой программы Frontex, которая вступит в силу через несколько недель.

Программа также предусматривает, что страны ЕС выделят 1500 пограничников, которые могут быть задействованы Frontex в срочном порядке в течение нескольких дней.

Глава Frontex также выступает за создание большего количества легальных возможностей иммиграции в Европу и таким образом, снижение давления на внешние границы ЕС.