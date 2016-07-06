В Средиземном море за сутки спасли 4500 беженцев
Около 4500 беженцев спасли в ходе 30 операций в Средиземном море команды спасателей 5 июля.
В спасении принимали участие корабли итальянского морского флота, агентства по охране внешних границ ЕС Frontex и неправительственных организаций, передает информагентство dpa со ссылкой на итальянскую береговую охрану. Лодки беженцев направлялись из Северной Африки к берегам Сицилии, сообщает DW.
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По данным Международной организации по миграции (МОМ), в этом году берегов Европы добрались морем свыше 227 тысяч искателей убежища. 67 тысяч из них прибыли к берегам Италии. Во время пересечения Средиземного моря 2920 человек погибли. В течение первой половины прошлого года в МОМ насчитали около 1800 подобных смертельных случаев.
После закрытия так называемого "балканского маршрута" новый основной путь попадания нелегальных мигрантов в ЕС пролег через Средиземное море.