В Иране по подозрению в шпионаже арестовали переговорщика по ядерной программе

В Иране арестован член группы переговорщиков, которая в 2015 году добилась подписания договора о сокращении ядерной программы станы с «шестеркой» – Россией, США, Великобританией, Францией, Германией и Китаем – в обмен на снятие санкций с Тегерана.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление официального представителя министерства юстиции Ирана.

Подозреваемый был освобожден под залог после нескольких дней, проведенных в тюрьме, однако он все еще находится под следствием. Его подозревают в шпионаже. Представитель министерства юстиции назвал его «шпионом, проникшим в ядерную группу».

Генеральный прокурор Тегерана 16 августа заявил об аресте человека с двойным гражданством, якобы связанного с британской разведкой. Однако он не упоминал, что этот человек входил в состав группы переговорщиков по ядерной программе Ирана. Представитель министерства юстиции не подтвердил, что речь идет об одном и том же человеке, передают «Ведомости».

В июле в Вене Иран договорился с шестеркой стран о значительном сокращении своей ядерной программы в обмен на снятие санкций. Однако внутри страны частью элиты сделка была подвергнута критике, которые увидели в ней капитуляцию перед Вашингтоном.