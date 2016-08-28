Россия подтянула к украинской границе почти 42 тысячи военных - разведка

Россия в рамках учений “Кавказ-2016” подтянула к украинской границе около 41,6 тыс. военнослужащих.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

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Как отмечается в сообщении, группировка войск Южного военного округа (Ростов-на-Дону), отдельные соединения и части Западного и Центрального военных округов, Северного флота, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, привлеченные к внезапной проверке боевой и мобилизационной готовности ВС РФ, находятся в повышенной боевой готовности.

Вдоль государственной границы Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму развернута группировка ВС РФ, которая включает 14 батальонных тактических групп, 8 ротных тактических групп и две мотострелковые бригады общей численностью (с учетом Крымского межвидового объединения войск и сил ВС РФ) около 41,6 тыс. военнослужащих.

На вооружении насчитывается: 4 тактических ракетных комплекса “Точка-У”; 298 танков; 1566 боевых бронированных машин; 363 артиллерийских систем; 169 реактивных систем залпового огня.

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В рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям “Кавказ-2016” для поддержки действий наземной группировки российских войск на границах с Украиной в готовности к боевому применению сосредоточено 468 самолетов и 303 вертолеты армейской авиации ВС РФ.

Тем временем на временно оккупированных территориях востока Украины противник продолжает нарушать Минские договоренности и осуществлять огневое влияние на силы АТО с применением запрещенного вооружения. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Донецком и Мариупольском направлениях.

По данным разведки, основные усилия противника были сосредоточены на поддержании боеготовности войск, совершенствовании инженерного оборудования переднего края и пополнении запасов горюче-смазочных материалов.

«Проведены тренировки контрдиверсионных подразделений 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов), 2 (Луганск) и 7 (Дебальцево) отдельных мотострелковых бригад 2 АК (Луганск) ВС РФ. В высшую степень боевой готовности приводились подразделения 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ», - отмечается в сообщении.

Также оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование передовых позиций на участке ответственности 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и в полосе ответственности 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка), информирует украинская разведка.