Россия сняла запрет на чартерные рейсы в Турцию - СМИ

17:10, 27 августа 2016
Мир
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Российские авиакомпании с сегодняшнего дня могут подавать в Росавиацию заявки на осуществление чартерных перелетов в Турцию.

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Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

"С сегодняшнего дня сняты ограничения на полеты в Турцию чартерных рейсов", — сказал он.

Читайте такжеПутин разрешил россиянам отдыхать в ТурцииНапомним, что с 1 декабря 2015 года чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией были запрещены. Запрет был введен правительством России в качестве одной из "специальных экономических мер" воздействия на Турцию в связи с ухудшением отношений двух стран, последовавшим за уничтожением турецкими истребителями российского бомбардировщика Су-24 над турецкой территорией.

Тем же постановлением правительства российским туроператорам было предписано "воздерживаться" от продажи россиянам путевок в Турцию. Однако регулярное авиасообщение между двумя странами останавливать не стали, поэтому туристы, желающие отправиться в Стамбул или на турецкие курорты самостоятельно, вполне могут это сделать.

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