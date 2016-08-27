Россия сняла запрет на чартерные рейсы в Турцию - СМИ

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

"С сегодняшнего дня сняты ограничения на полеты в Турцию чартерных рейсов", — сказал он.

Читайте такжеПутин разрешил россиянам отдыхать в ТурцииНапомним, что с 1 декабря 2015 года чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией были запрещены. Запрет был введен правительством России в качестве одной из "специальных экономических мер" воздействия на Турцию в связи с ухудшением отношений двух стран, последовавшим за уничтожением турецкими истребителями российского бомбардировщика Су-24 над турецкой территорией.

Тем же постановлением правительства российским туроператорам было предписано "воздерживаться" от продажи россиянам путевок в Турцию. Однако регулярное авиасообщение между двумя странами останавливать не стали, поэтому туристы, желающие отправиться в Стамбул или на турецкие курорты самостоятельно, вполне могут это сделать.