Воскресный сбор музеев Италии пойдет на восстановление разрушенных городов

Средства от входных билетов будут перечислены на нужды разрушенных городов, передает Би-би-си. По словам Франческини, 293 здания культурного и исторического значения либо полностью разрушены, либо серьезно повреждены. Многие из них - церкви.

Читайте такжеЖертвами землетрясения в Италии стали по меньшей мере 16 иностранцевКроме того, пожертвования прихожан, которые церкви Италии соберут в ходе месс в это воскресенье, также пойдут на восстановление пострадавшего региона.

Мэр Аматриче Серджио Пироцци заявил, что хочет восстановить город и вернуть ему былую славу. Аматриче больше всего пострадал от землетрясения, там погибли 235 человек. "Мы хотим возродить Аматриче, сделать его таким, каким он был при жизни этих людей. Приступить к работе - это самый верный шаг в память о них", - сказал Пироцци.

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на 24 августа в центральной части Италии, к юго-востоку от города Перуджа. Ближе всего к эпицентру оказались коммуны Норча и Аккумоли, города Аматриче и Пескара-дель-Тронто.

Жертвами стихийного бедствия стал 291 человек. Разрушено множество жилых домов, церкви и здания, имеющие историческую ценность.

Премьер-министр и президент Италии в субботу приняли участие в похоронах 35 человек в городе Асколи-Пичено. После церемонии премьер МаттеоРенци обратился к присутствующим: "Мы все вместе решим, как нам жить дальше. Только не сдавайтесь, это крайне важно".