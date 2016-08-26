Корабли ВМФ России вышли в Черное и Каспийское моря для проверки боеготовности

Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России. Внезапная проверка боеготовности началась в вооруженных силах страны днем ранее. Она продлится до 31 августа, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Би-би-си.

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Цель проверки Шойгу описал как отработку "полного цикла непосредственной подготовки вооруженных сил к защите интересов Российской Федерации при нарастании угроз ее безопасности".

Еще одна из целей проверки - оценить способность армии быстро наращивать боеготовность на юго-западном направлении, добавил глава минобороны РФ.

Среди боевых кораблей, вышедших в море, фрегат "Адмирал Григорович", ракетные корабли "Самум" и "Мираж", сторожевой корабль "Сметливый", малые противолодочные корабли "Александровец" и "Касимов", ракетные катера, минно-тральные корабли, большие десантные корабли "Николай Фильченков", "Азов", "Ямал", "Цезарь Куников", "Саратов".

За проверкой боеготовности российских вооруженных сил следят в Вашингтоне. "Мы рассчитываем, что Россия выполнит все соответствующие обязательства в рамках существующих соглашений и предоставит соседям необходимые заверения и сведения о масштабах и характере этих действий", - сказала официальный представитель Пентагона Мишель Балданса.

Стартовавшие учения стали самыми крупными в России за последние полтора года. В последнее время подобные проверки боеготовности участились. В июне прошла проверка боевой и мобилизационной готовности российской армии. В марте такая проверка проводилась в воздушно-десантных войсках - в ней участвовали около 30 тыс. человек.