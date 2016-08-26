Три человека были убиты из арбалета в Торонто
03:41, 26 августа 2016Мир
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Три человека были убиты и один получил ранения в результате стрельбы из арбалета на востоке Торонто.
REUTERS
Об этом сообщает CBC News.
По данным полиции, среди жертв - два мужчины и одна женщина, они были обнаружены в гараже частного дома. Там же был найден арбалет, из которого были предположительно совершены выстрелы.
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Еще один человек, также жертва нападавшего, госпитализирован с незначительными травмами.
На данный момент арестован 35-летний подозреваемый, у него также есть ранения. Мотивы преступления выясняются.
Как сообщал УНИАН ранее, в барселонской школе мальчик, вооруженный арбалетом, убил учительницу и ранил четырех учеников.
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