Три человека были убиты из арбалета в Торонто

Об этом сообщает CBC News.

По данным полиции, среди жертв - два мужчины и одна женщина, они были обнаружены в гараже частного дома. Там же был найден арбалет, из которого были предположительно совершены выстрелы.

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Еще один человек, также жертва нападавшего, госпитализирован с незначительными травмами.

На данный момент арестован 35-летний подозреваемый, у него также есть ранения. Мотивы преступления выясняются.

Как сообщал УНИАН ранее, в барселонской школе мальчик, вооруженный арбалетом, убил учительницу и ранил четырех учеников.