Американец приговорен к 22 годам тюрьмы за убийство девушки, съевшей его сэндвич

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на FOXNews.

Речь идет о 34-летнем жителе города Буффало Маркусе Готтше, который в 2011 году застрелил 28-летнюю Джасмин Армур во время перепалки у себя дома. Впоследствии мужчина признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения и пришел в ярость после того, как Армур без спроса начала есть его сэндвич, оставленный им на столе.

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Согласно материалам следствия, Готтше после этого затеял драку с женщиной, а когда она попыталась убежать из дома, выстрелил ей в спину из винтовки. Армур скончалась на месте.

Ранее жюри присяжных уже признавало Готтше виновным, однако судья аннулировал вердикт, заявив, что в ходе судебных слушаний мужчине не была предоставлена должная защита. Повторный процесс начался в этом году, в июне Готтше выступил с чистосердечным признанием, полностью признав свою вину в убийстве.