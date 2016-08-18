В Сирии погибли еще как минимум двое российских военных: в Подмосковье найдены могилы – расследование

Сообщает Медуза со ссылкой на исследовательскую группа Conflict Intelligence Team (CIT).

По данным CIT, за прошедший год на кладбище в подмосковном Солнечногорске были похоронены два офицера подразделения Сил специальных операций: капитаны Олег Архиреев и Максим Сороченко. В Солнечногорске находится центр специального назначения «Сенеж» — одно из двух подразделений ССО.

Читайте такжеЗа 4 года в тюрьмах Асада в Сирии погибли 18 тысяч человек - Amnesty

По словам родственников Архиреева, он погиб 9 июня 2016 года в Сирии. Официально обстоятельства его смерти не раскрываются.

Рядом с могилой Архиреева находится захоронение капитана Максима Сороченко, посмертно награжденного орденом Кутузова. Сороченко умер 19 ноября 2015 года — в тот же самый день, что и Федор Журавлев, чью гибель в Сирии официально подтвердили власти РФ.

Вдове Сороченко, отмечает CIT, на одном из мероприятий, проводимых при участии Минобороны, были вручены ключи от автомобиля вместе с вдовой Журавлева. «Поскольку и Федор Журавлев, и Максим Сороченко были бойцами ССО и погибли в один день, а также их вдов одновременно награждали на турнире, с большой вероятностью они погибли в одном бою», — пишет CIT.

Как сообщал УНИАН, ранее в РФ подтвердили гибель двадцатого военного в сирийской кампании.

Напомним, ранее была подтверждена гибель в Сирии 19 россиян. Последний случай произошел с вертолетом Ми-8 1 августа, на борту которого были 5 человек. Все они погибли.