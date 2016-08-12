В РФ подтвердили гибель двадцатого военного в сирийской кампании

Об этом Юрий Коков написал у себя в инстаграме.

"При выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике геройски погиб житель г. Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии Аскер Бижоев. Указом Президента Российской Федерации он награжден Орденом Мужества посмертно. Награда вручена его родителям", — написал Коков, передает "Дождь".

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Глава Кабардино-Балкарии написал, что власти республики считают своей задачей "сделать все, что бы в какой-то мере облегчить родителям тяжесть этой ничем невосполнимой потери".

Впервые информацию о смерти военного озвучил комментатор "Кавказского узла" karachaev. Тогда официально эту информацию не подтверждали.

"Я слышал, Аскер его звали. Причем дата его гибели совпадает со вчерашней (24 мая) инфой об артобстреле российской базы в Сирии, где сгорели четыре вертолета", — сообщает "Кавказский узел". Тогда же издание написало, что военного похоронили в его родном городе Нарткала.

Ранее была подтверждена гибель в Сирии 19 россиян. Последний случай произошел с вертолетом Ми-8 1 августа, на борту которого были 5 человек. Все они погибли.