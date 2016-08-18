В Литве объяснили, почему не выпустили Газманова из аэропорта Вильнюса

Олег Газманов попал в список нежелательных лиц из-за поддержки политики Кремля и агрессии РФ в соседних странах. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, пишет Delfi.

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"В общих чертах могу сказать, что это из-за агрессивной пропаганды, связанной с агрессивными действиями России в соседних странах", - сказал в четверг министр.

Глава МИД Литвы сказал, что не придаёт слишком большого значения этому случаю, так как пограничники по различным причинам в этом году не впустили в страну более 2,7 тыс. человек.

При этом посольство РФ к данному инциденту отнеслось негативно. "Мы оцениваем негативно, потому что это наш гражданин. Но как и почему это было сделано, конкретных причин мы не знаем. Он сам к нам не обращался", - сказала BNS пресс-атташе посольства РФ Надежда Манжина.

Она утверждала, что Россия в настоящий момент не обсуждает возможности выражения дипломатического протеста в связи с тем, что Газманова не впустили в Литву. 65-летнему певцу позволили переночевать в находящейся на территории аэропорта гостинице, так как в специальных помещениях пограничной службы находились лица, попросившие убежища.

В четверг пополудни Газманов должен отправиться из Литвы в Москву.

Линкявичюс подчеркнул, что Литва чтит свободу слова, но она несовместима с пропагандой войны. Дело в том, что в 2013 году Газманов в конце концерта в Вильнюсской арене Siemens исполнил песню "Сделан в СССР".

"Мы уважаем свободу слова, но есть определённые черты, которые нельзя переступать, когда речь идёт о насилии, агрессии, прославлении войны. Это способствует эскалации и является покушением не только на свободу слова, но и на национальную безопасность и стабильность", - отметил он.

Как известно, Служба охраны государственной границы Литвы в четверг сообщила о том, что в Вильнюс из Москвы поздно вечером в среду прилетел Олег Газманов, имевший выданную в Италии шенгенскую визу, однако "выяснилось, что прилетевший рейсом из Москвы человек является в стране нежелательным лицом".

Сам Газманов в своем Instagram утверждал, что узнал о внесении в список нежелательных лиц уже в Вильнюсе.