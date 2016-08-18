Невъездного в Украину Газманова не пустили в Литву

В Литву не впустили певца, который входит в список угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сам Олег Газманов написал в своем Instagram.

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"Я в Литве в аэропорту Вильнюса. Не смотря на мою шенгенскую визу, для которой в шенгенской зоне по правилам ЕС нет границ-меня не выпускают из аэропорта. Оказывается есть секретный список нежелательных в Литве лиц из России. Говорят, что списки заранее получить нельзя и уведомлений никаких не присылают и причин тоже не объясняют", - написал Газманов.

Также Газманов утверждает, что ему отвратительно правительство Литвы, которое "под девизом защиты населения от вредного воздействия Российской культуры пытается нас разделить".

Как известно, Минкультуры создало список артистов, которые представляют угрозу для национальной безопасноти Украины: 1. Кучеренко Владимир Александрович 2. Холмогоров Егор Станиславович 3. Хазин Михаил Леонидович 4. Газманов Олег Михайлович 5. Кобзон Иосиф Давидович 6. Перфилова Валерия Юрьевна 7. Пригожин Иосиф Игоревич 8. Безруков Сергей Витальевич 9. Боярский Михаил Сергеевич 10. Расторгуев Николай Вячеславович 11. Охлобыстин Иван Иванович 12. Пореченков Михаил Евгеньевич 13. Лепс Григорий Викторович 14. Депардье Жерар.