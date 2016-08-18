СМИ рассказали детали тайной передачи США $400 миллионов властям Ирана

Об этом The Wall Street Journal рассказали несколько американских чиновников, передает РБК.

​Как пишет издание, это был «тщательно спланированный обмен, рассчитанный на освобождение нескольких американских заключенных». При этом ранее Белый дом утверждал, эти деньги не были выкупом за освобождение американцев.

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Согласно данным собеседников WSJ, американские чиновники не позволили властям Ирана взять под контроль деньги до тех пор, пока самолет ВВС Швейцарии с тремя гражданами США на борту не вылетел из Тегерана 17 января. Как только это произошло, иранцы смогли вывезти ​$400 млн наличными из аэропорта Женевы в этот же день.

Источники издания пояснили, что руководители крупнейшей авиакомпании Ирана Iran Air организовали перелет из Тегерана в Женеву. Там на грузовом самолете без опознавательных знаков были перевезены контейнеры с евро и швейцарскими франками. «Нашим главным приоритетом было возвращение американцев домой», — рассказали собеседники WSJ.

​Власти США объясняли выплату Ирану этой денежной суммы стратегическим решением о заключении ядерной сделки с Ираном. Пресс-секретарь президента США Джош Эрнест отверг предположения, что это был именно выкуп.

«Соединенные Штаты при президенте Обаме никогда не платили выкуп для обеспечения освобождения несправедливо задержанных в Иране американцев. Мы не будем платить выкупы в будущем», — заявил он.