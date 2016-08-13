В Москве умерла дочь Хрущева

На 88-м году жизни в Москве скончалась журналистка, дочь бывшего советского лидера Никиты Хрущева Рада Аджубей, сообщает радиостанция Эхо Москвы со ссылкой на ее сына.

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"Родственники Аджубей сообщили радиостанции, что прощание пройдет в узком кругу близких людей. О времени и месте похорон информация не поступала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рада Аджубей родилась в Киеве в 1929 году, она была старшей дочерью Хрущева. Окончив МГУ, работала журналистом в советской и российской прессе. Почти 50 лет Рада Аджубей проработала в журнале «Наука и жизнь". Ее муж Алексей Аджубей был главным редактором газеты "Известия".