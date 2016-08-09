В ООН призвали к срочному введению режима тишины в Алеппо

Об этом говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН в Сирии Якуба Хеллу и регионального координатора сирийского кризисного центра Кевина Кеннеди, сообщается на сайте организации, передает

РБК.

«Как минимум ООН требует полноценного соглашения о прекращении огня или еженедельные 48-часовые гуманитарные паузы, чтобы добраться до миллионов нуждающихся в Алеппо, пополнить продовольственные запасы и медикаменты, которых критически не хватает», - говорится в заявлении.

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В нем также отмечается, что без воды и света в Алеппо остаются около двух миллионов человек. Воды в колодцах и резервуарах Алеппо не достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения, и если не восстановить водоснабжение и линии электропередач, последствия могут быть «ужасающими», отмечают представители ООН.

Поставки гуманитарных грузов в организации предлагают наладить с территории Турции. При этом в заявлении подчеркивается, что все стороны должны гарантировать безопасность гражданского населения и инфраструктуры в соответствии с нормами международного права.