Трамп опасается, что из-за футбола американцы не будут смотреть его дебаты с Клинтон

Трамп пожаловался на то, что две из трех серий дебатов совпадают по времени с играми Национальной футбольной лиги США, сообщает Русская служба Би-би-си.

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что намерена принять участие во всех трех предвыборных дебатах со своим оппонентом.

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Как отметил глава кампании Клинтон Джон Подеста, пока неясно, пытается ли Трамп "избежать дебатов или просто заигрывает с прессой, чтобы создать больше драматизма".

Тем временем сенатор-республиканец от штата Мэн Сьюзан Коллинз заявила, что не намерена голосовать за Трампа на выборах в ноябре.

"Дональд Трамп не отражает исторических ценностей республиканцев, а также широкой подход к управлению, который необходим для преодоления разногласий в нашей стране", - говорится в колонке Коллинз в газете Washington Post.

Накануне 50 экспертов Республиканской партии США по вопросам безопасности подписали открытое письмо, в котором подчеркивается, что Трамп может стать "самым безрассудным" президентом в истории страны.