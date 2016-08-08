Репортер "Аль-Джазиры" оказался рядом с танком в момент взрыва (видео)

Видеоролик был опубликован в социальных сетях республики и за несколько дней приобрел вирусную популярность, пишет Лента.ру.

На видеозаписи журналист ведет прямой репортаж из города Алеппо, когда снаряд предположительно САА (Сирийской арабской армии) поражает танк, принадлежавший боевикам.

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Согласно заявлению телеканала, репортер отделался незначительными травмами. "Бомбардировки в этом районе интенсивные", — пояснил Фадель.

Как сообщал УНИАН, сирийская оппозиция заявила о прорыве блокады подконтрольной ей восточной части крупнейшего города страны Алеппо, взятой в кольцо правительственными силами несколько недель назад.