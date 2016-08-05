Экс-госсекретарь США Олбрайт назвала заявление Трампа о Крыме "чрезвычайно глупым"

20:34, 05 августа 2016
Мир
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Ряд республиканцев, которые работали на высоких должностях в правительстве или армии США, в открытом письме осудили заявление кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа о Крыме и НАТО.

REUTERS

Об этом сообщает Washington Post, в распоряжении которого оказалось письмо, передает ZN.ua.

Недавно Трамп поставил под сомнение необходимость в совместной обороне, а также допустил признание российской оккупации Крыма.

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"Это позорные заявления, которые предают наши древние ценности и национальные интересы, принятые президентами от обеих партий", - говорится в письме, под которым свои подписи поставили бывший Госсекретарь США Мадлен Олбрайт и директор ЦРУ Леон Панетта.

"Мы считаем, что комментарии Трампа были безрассудными, опасными и чрезвычайно глупыми. Они противоречат ключевым принципам обеих партий, которых придерживались все администрации в США. Наша безопасность в Северной Америке неразрывна с безопасностью наших союзников в Европе", - говорится в письме.

Его подписал также Аян Бжезинский, который был помощником министра обороны США по вопросам Европы и НАТО в администрации Джорджа Буша-младшего, а также советник президента Буша-младшего по вопросам НАТО и Европы Дэймон Уилсон. Также письмо поддержал неоконсерватор Рэнди Шунеман.

Всего под письмом поставили подписи 37 американских деятелей. При этом они не выразили поддержки кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

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