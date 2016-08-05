У члена королевской семьи Саудовской Аравии украли часы за миллион евро

Об этом сообщает "Эспресо.TV" со ссылкой Le Figaro.

Согласно жалобе, потерпевший подвергся нападению с применением насилия со стороны двух мужчин в одном из районов французской столицы.

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По словам пострадавшего, за ним следили, поскольку заметили дорогие часы. Именно этот часы стоимостью в 1 млн евро у него украли. В больницу пострадавший не обращался.

В полиции начали расследование по факту ограбления. Имя пострадавшего лица не раскрывается.