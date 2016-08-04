Армия Египта уничтожила вероятного организатора теракта на российском самолете

Об этом сообщили в минобороны Египта, передает РБК. В сообщении сказано, что лидер группировки был убит в результате авиаудара. Вместе с ним были уничтожены порядка 45 членов группировки.

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По данным агентства Reuters, речь идет о лидере группировки - Абу Дуаа аль-Ансари.

В июне глава ЦРУ Джон Бреннан говорил, что взрыв на борту российского пассажирского самолета Airbus A321 в небе над Синайским полуостровом устроила присягнувшая на верность "Исламскому государству" египетская группировка "Ансар Бейт аль-Макдис".

Как сообщал УНИАН, самолет A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эш-Шейх-Санкт-Петербург, потерпел крушение в Египте 31 октября 2015 года. Жертвами катастрофы стали 224 человека, в том числе 7 членов экипажа. В ходе расследования выяснилось, что на борту сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте.