Нарушение российским самолетом воздушного пространства Польши: прокуратура расследует инцидент
Окружная прокуратура в Ченстохове (Польша) займется делом об инциденте во время Всемирных дней молодежи.
Речь идет о нарушении воздушного пространства над Краковом 29 августа с участием россиянина, передает Радио Польша.
Российский пилот, который летел из Чехии в Радом, не поставил в известность о своем полете польский командно-диспетчерский пункт.
Виновник инцидента является одним из участников XII Чемпионата мира по авиационной акробатике, который 5 августа состоится в польском городе Радом.
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Россиянин летел с территории Чехии, где готовился к соревнованиям его самолет нарушил закрытое на период проведения Всемирных дней молодежи воздушное пространство над Краковом.
"После неудачной попытки связаться с пилотом, самолет был перехвачен двумя истребителями F16", - заявил пресс-секретарь чемпионата Дариуш Осей.
Пилоты истребителей по радио приказали россиянину приземлиться в Садках. Российский самолет "арестовали" и закрыли в ангаре. После обыска машины пилот был освобожден.
Во время Всемирных дней молодежи и визита Папы Римского Франциска польские спецслужбы, а также армия находились в состоянии повышенной готовности.