В сети появилось видео освобождения здания ППС в Ереване от вооруженных захватчиков

Полиция Армения на своем канале в You tube опубликовала видео задержания властям вооруженной группы, захватившей здание ППС в Ереване.

Как сообщал УНИАН, группа вооруженных людей захватила полк ППС 17 июля.

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Они потребовали освобождения координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия.

23 июля захватчики освободили последних четырех заложников, в том числе замглавы полиции Армении генерал-майора Вардана Егиазаряна и замначальника полиции Еревана полковника Валерия Осипяна. При этом они отказались сложить оружие до выполнения их требований.

В результате АТО в Ереване 31 июля группировка сдалась властям.