Губернатором Токио впервые станет женщина

Государственный телеканал NHK и другие СМИ предсказывают ее победу, передает Би-би-си. Избирательные участки закрылись в 13.00 по Киеву.

Победителю выборов предстоит заняться подготовкой города к Олимпийским играм 2020 года.

"Моя политика будет радикально отличаться от предшественников, я сделаю Токио таким, каким вы его никогда еще не видели!" - сказала 64-летний политик своим сторонникам.

Прежний мэр Токио Ёити Масудоэ ушел в отставку в июне, после того как его обвинили в финансовой недобросовестности. В частности, как утверждали его критики, чиновник тратил деньги из городского бюджета на своих детей.

Его предшественник Наоки Иносэ также был вынужден уйти в отставку в связи с финансовым скандалом.

На пост мэра претендовал 21 кандидат, среди которых самые сильные кандидаты - бывший министр правительства Хироя Масуда, экс-министр обороны Юрико Коикэ и телеведущий Сюнтаро Торигоэ.