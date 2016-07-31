В Словении Путина встретили плакатами с надписью "террорист №1" (фото)

Примечательно, что основные словенские СМИ, в том числе ведущие словенские телеканалы широко освещали акцию протеста возле Посольства России в Любляне, организованную представителями украинской общины, сообщает посольство Украины в Словении.

"Особый акцент делался на том, что среди протестующих, кроме украинцев в Словении, были также россияне, белорусы, сербы, а также представители украинской общины, которые прибыли из Италии", - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин совершил 30 июля визит в Словению, которая является членом Евросоюза и НАТО, но сохраняет дружеские отношения с Кремлем. Однако эта страна выполняет решение ЕС по санкциям против РФ, введенные за аннексию Крыма и роль Кремля в вооруженном конфликте на Донбассе.