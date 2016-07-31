В Турции создан Национальный университет обороны

Согласно опубликованному в Resmi Gazete ("Официальный вестник") указу, при Министерстве обороны Турции создан новый Национальный университет обороны, передает Анадолу.

Читайте такжеПоявились фото и видео блокирования доступа на авиабазу США турецкими силовикамиНациональный университет обороны будет состоять из профессиональных военных школ и колледжей. В нем будут подготавливаться штабные офицеры и специалисты наземных, морских и военно-воздушных сил.

Руководство учебным заведением будет осуществлять ректорат.

Как сообщал УНИАН,в Турции в ночь на 16 июля произошла попытка государственного переворота, организованная военными. По утверждению турецких властей, в попытке госпереворота принимали участие более 8500 солдат и военных разных чинов. Многие из них в настоящее время находятся в тюрьмах.