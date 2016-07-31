Папа Франциск призвал молодежь не бездельничать

Папа сделал это заявление во время богослужения под открытым небом неподалеку от Кракова в окружении полутора миллиона человек, передает Би-би-си. Папа Франциск сказал, что его удивляет, что молодежь так много времени тратит на компьютеры, смартфоны и видеоигры. Люди не созданы для того, чтобы жить растительной жизнью, сказал Папа.

Читайте такжеПапе Римскому в Ватикане вручили премию Карла ВеликогоВизит Папы Римского в Польшу закончится сегодня, когда он отслужит мессу на том же месте близ Кракова. Ожидается, что туда прибудут более 2 млн человек.

Франциск приехал в Польшу для участия во Всемирных днях католической молодежи, а также чтобы отметить юбилей - 1500-летие крещения страны.

Днем ранее Папа посетил музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Франциск в одиночестве прошел через ворота лагеря с надписью "Труд освобождает" (Arbeit macht frei). У "Стены смерти", где нацисты расстреляли несколько тысяч узников, понтифик зажег свечу и помолился.

В гостевой книге музея он оставил запись: "Господи, будь милостив к людям твоим. Господи, прости столько жестокости".